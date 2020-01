Al via VIOFF Golden Factor, il Fuori Fiera di Vicenzaoro

15:36

Semaforo verde per il Fuori Fiera di Vicenzaoro, VIOFF Golden Factor che prende il via da oggi a domenica 19 gennaio nel cuore di Vicenza. La manifestazione nasce dalla collaborazione tra Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, organizzatore del Salone internazionale orafo gioielliero Vicenzaoro in programma da oggi fino al 22 gennaio.

Un progetto articolato

Il ricco calendario di appuntamenti di VIOFF Golden Factor, un progetto di Meneghini&Associati è stato presentato da un importante panel di relatori: Francesco Rucco, sindaco di Vicenza; l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto, Elena Donazzan; Silvio Giovine, assessore comunale alle Attività produttive e Turismo; il group brand director Jewellery & Fashion Ieg, Marco Carniello; Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza; il direttore dell’Ufficio scolastico territoriale, Carlo Alberto Formaggio; Chiara Visentin, presidente della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza; le promotrici di ViWine Gold Edition e Miss VIOFF, Jennifer Grande e Carlotta Aldighieri.

“Per noi è un grande motivo d’orgoglio ospitare a Vicenza una manifestazione di valore, passione ed energia come VIOFF, il Fuori Fiera di Vicenzaoro, che consolida la sinergia tra la nostra amministrazione comunale e Ieg - afferma Francesco Rucco -. Il centro della città si eleva così a vetrina delle eccellenze del territorio, accendendo i riflettori sulle nostre bellezze artistiche e culturali, che vogliamo far apprezzare sempre più non solo ai visitatori esteri della ‘Fiera dell’oro’ ma anche ai vicentini”.

“Plaudo a nome della Regione del Veneto a Ieg e all’amministrazione comunale che ha voluto promuovere il primo Fuori Fiera a Vicenza per innalzare il potenziale della città, che ha molto da offrire agli occhi del mondo, e il genius loci che contraddistingue le nostre imprese, che competono nel mercato con i loro prodotti” dichiara Elena Donazzan.



I Talent Talk

VIOFF Golden Factor ha inaugurato nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza i Talent Talk. Un appuntamento in cui, dinanzi a una platea di 380 studenti, i rappresentanti d’imprese leader di settore come Progold, Marco Bicego, Cartier, Fondazione Mani Intelligenti e ancora Diesel, Bottega Veneta e Marzotto parlano delle opportunità formative e professionali nell’ambito orafo e della moda.

Per gli istituti della provincia interessati sono stati predisposti dei mezzi per il trasporto gratuito degli studenti, grazie alla collaborazione di Svt.



L'espressione della vicentinità

“Il Fuori Fiera di Vicenzaoro, giunto alla quarta edizione con VIOFF Golden Factor, si conferma la migliore espressione della vicentinità, capace di fare squadra per valorizzare quanto di buono Vicenza ha da offrire ai propri cittadini e ai suoi visitatori - aggiunge Silvio Giovine -. Grazie alla virtuosa collaborazione con Ieg e le associazioni di categoria e il supporto prezioso della Regione del Veneto, il talento in ogni sua forma condirà una tre giorni di eventi caratterizzati da intrattenimento, enogastronomia, arte e commercio”.



L'apporto di Ieg

“Questa edizione di VIOFF conferma gli sforzi di Ieg nel sostenere lo sviluppo del comparto orafo e gioielliero sia a livello nazionale che territoriale attraverso Vicenzaoro, che è motore e volano del settore – aggiunge Marco Carniello -. Da un lato, con agenzia Ice e le associazioni di categoria, abbiamo lanciato il progetto strategico ‘Prima’ per il potenziamento del gioiello Made in Italy, prevedendo iniziative specifiche per promuovere la nostra manifattura. Dall’altro abbiamo raccolto le priorità condivise dal Comune e dalla Regione per supportare le aziende del settore nel coinvolgere il mondo della formazione e i giovani talenti, dedicando il VIOFF Golden Factor all’orientamento scolastico e professionale con incontri dedicati. Oltre a ciò continueremo a puntare su Vicenza e i suoi asset italiani fatti di cultura, lifestyle e bellezza, per fornire ai visitatori di tutto il mondo durante Vicenzaoro un’esperienza unica”.