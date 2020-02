Il Roadshow Giappone domani a Salerno. Secondo appuntamento organizzato con TTG Travel Experience

12:17

Conclusa la tappa di Bari, il Roadshow Giappone 2020 organizzato dall’Ente Nazionale del Turismo Giapponese (JNTO) si sposta domani a Salerno. Molti gli specialisti della destinazione che forniranno curiosità e aggiornamenti su una delle destinazioni di lungo raggio oggi più amate dalla clientela italiana: dagli sposi in viaggio di nozze ai giovani in cerca di città vivaci ideali per lo shopping, fino agli appassionati di turismo culturale e naturalistico.

Pubblicità

I lavori sono organizzati secondo il nuovo format suddiviso in due sessioni.

La prima ha inizio alle ore 10:00. Insieme a JNTO partecipano in qualità di espositori Cathay Pacific Airways, China Airlines, Iberojapan, Miki Travel e Nippon Travel Agency.

La seconda sessione ha inizio alle 13:30, con apertura a cura di JNTO e successivo lunch di networking tra agenzie e tour operator. Il team di espositori comprende Alidays Tour Operator, ANA-All Nippon Airways, Baiana Tour Operator, Cathay Pacific Airways, Go Asia, H.I.S., I Grandi Viaggi, I Viaggi dell’Airone, Jal-British Airways-Finnair-Iberia, JTB Italy, Kel 12 National Geographic Expeditions, Naar Tour Operator, Thai Airways.



Entrambe le sessioni sono strettamente riservate ai professionisti del settore.

- Coloro che desiderano partecipare come buyer alla sessione DMC del mattino (ore 10), ovvero Tour Operator che non programmano ancora il Giappone o lo programmano da poco; operatori MICE che desiderano incontrare i fornitori Giapponesi, possono inviare la richiesta di partecipazione cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOB.pdf



- Coloro che invece pensano di partecipare come buyer alla sessione Tour Operator del lunch (ore 13:30), ovvero agenzie di viaggi che desiderano approfondire la conoscenza del prodotto incontrando i Tour Operator Italiani e l’ente del Turismo, possono inviare la richiesta di partecipazione cliccando su: https://eventi.segreteriaorganizzativa.net/documents/INVITATION4_BARI_SALERNOA.pdf