Premio Excellent: il gotha del turismo per l'edizione 2020

È stata una serata delle grandi occasioni con oltre 500 persone presenti, il gotha del turismo italiano e dell’hotellerie in particolare. Anche quest’anno Milano ha ospitato il Premio Excellent, il riconoscimento alle personalità del settore oltre che della cultura e della politica che in qualche modo si sono distinte nel corso dell’anno. Un riconoscimento che nel 2019 aveva premiato TTG Travel Experience per il suo ruolo fondamentale nello sviluppo del comparto. TTG Travel Experience che quest’anno ha rinnovato la sua presenza come partner dell’evento.

Tra i riconoscimenti assegnati quest’anno al premio ideato da Mario Mancini, patron di Master Meeting, spiccano quelli al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, mentre per il suo ruolo di diffusione dell’immagine dell’Italia attraverso i suoi film è stato premiato il regista Giuseppe Tornatore. Riconoscimenti anche al presidente dell’Enit Giorgio Palmucci, mentre Accor è stato premiato nella nuova sezione dedicata all’ambiente.