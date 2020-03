Dalle piazze ai social: domani su Twitter la manifestazione delle agenzie

15:49

Le agenzie di viaggi italiane si mobilitano sui social. Nei giorni in cui non è possibile scendere in piazza per evitare assembramenti, gli operatori della distribuzione scelgono il web per chiedere al Governo ulteriori misure a sostegno del comparto e dell’intera filiera del turismo.

Domani, 25 marzo, dalle 12 alle 13 si svolgerà su Twitter una vera e propria manifestazione.



L’obiettivo degli organizzatori (Stefano Ferrara, Luca Rallo, Enrica Montanucci, Vanessa Costantini, Stefania Caliciotti e Damiano Vindigni) è quello di mandare in trend topic l’hashtag #ilturismosostienelitalia e sensibilizzare il Paese sulle ricadute che l'emergenza coronavirus sta avendo sul settore.



Al centro della manifestazione la richiesta di ulteriori aiuti per il comparto. Tra questi, sostegni economici, condono fiscale per tutto l'anno 2019, saldo e stralcio di tutte le cartelle esattoriali degli ultimi 5 anni, sospensione dell'Iva e dei contributi per tutto l'anno 2020, aumento dei 600 euro previsti dal Decreto Cura Italia per autonomi e Partite Iva.



Per l’occasione è stato lanciato su Twitter l’account dedicato @agenziediviaggi.