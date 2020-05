Il Web Marketing Festival raddoppia: online a giugno e al Palacongressi Rimini a novembre

11:43

Inizialmente in programma per giugno, l’ottava edizione del Web Marketing Festival cambia data e si terrà il 19, 20 e 21 novembre nella oramai tradizionale location del Palacongressi di Rimini. A uno slittamento doveroso per l’appuntamento in terra romagnola, prioritario in relazione all’emergenza sanitaria in corso, si affiancherà però un altro evento.

Di fatto, il WMF2020 raddoppia: al fine di valorizzare ulteriormente il ruolo dell’innovazione in questo contesto emergenziale, infatti, durante le date del 4, 5 e 6 giugno - che inizialmente avrebbero dovuto ospitare la prossima edizione - verrà lanciata la prima edizione online del WMF, un evento multisala innovativo con al centro la formazione abbinata ai talk ispirazionali del Mainstage.



“Era nostro dovere potenziare l’offerta e contribuire a diffondere anche online i benefici derivanti dall’innovazione - spiega Cosmano Lombardo, ideatore del WMF e ceo di Search On Media Group -. Ecco perché abbiamo deciso di realizzare un doppio appuntamento: il 4, 5 e 6 giugno, vivremo infatti il primo WMF online in una formula totalmente innovativa. Affrontare emergenze come quella del Covid-19, necessita di sforzi maggiori e stiamo provando a dare il maggior supporto possibile a tutto il nostro territorio e non solo”.



All’interno del format online, molteplici eventi innovativi che, abbinati alla formazione, confermano il ruolo di acceleratore di innovazione per il paese anche in un contesto emergenziale come quello attuale. Tra le novità di questa edizione online: la più grande Startup Competition d’Italia, il primo Assessment Nazionale sulle competenze digitali, altri eventi e grandi ospiti che verranno svelati nelle prossime settimane.