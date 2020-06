nonrinuncioaTTG, la campagna social dell'evento IEG alla Fiera di Rimini

14:44

Prosegue l'iniziativa #nonrinuncioaTTG e sono sempre di più le voci della nostra community che non rinunciano a TTG Travel Experience. Sui social si moltiplicano le testimonianze dei personaggi noti del settore che attraverso Facebook fanno sentire la propria voce a supporto dell’evento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà a Rimini Fiera dal 14 al 16 ottobre in concomitanza con SIA e SUN.

Un evento che quest’anno assume un importanza ancora più fondamentale per porre le basi per la ripartenza del turismo, fornire spunti agli attori della filiera e tracciare la rotta per il futuro nel segno della ripresa del business.



Tra gli ultimi testimonial che hanno voluto condividere la loro volontà di non volere rinunciare a TTG Travel Experience ci sono Belinda Coccia, responsabile ufficio commerciale FuturaVacanze , Giuseppe Pintaudi, managing director Pintaudi Tourism Germania, Carlotta Maddii, marketing City Sightseeing, Gino Acampora, managing director Acampora Travel, Neyda Garcia, direttrice Ufficio Turismo Repubblica Dominicana, Roberto Gentile, blogger, editore, esperto di retail turistico, community manager, head hunter.