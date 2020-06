Ecomondo, appuntamento a novembre per l’Italia della ‘green economy’

15:58

La rinascita economica dell’Europa passa per la Green Economy e l’Italia è pronta a fare la sua parte. Ricerca, innovazione, nuove tecnologie, policy pubbliche di green economy e investimenti privati: la Penisola dispiega la sua intelligenza con un ecosistema d’impresa che intende giocare un ruolo cruciale nella rinascita economica e sociale del Paese, e lo vuole mostrare alla 24ª edizione di Ecomondo il Green Technology Expo organizzato da IEG – Italian Exhibition Group, che si terrà dal 3 al 6 novembre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini all’insegna del #safebusiness.



Quattro i macrosettori espositivi dell’economia circolare e verde: Rifiuti e Risorse; Acqua (con il ciclo idrico integrato), Bioeconomia; Bonifica e Rischio idrogeologico. Con la supervisione scientifica del professor Fabio Fava e del Comitato Scientifico internazionale, Ecomondo 2020 sarà la piattaforma su cui in Italia atterrerà il Green Deal europeo.



I partner

Commissione europea, OCSE e altre primarie organizzazioni internazionali, assieme a Conai, Agenzia Ice, ARERA, Consorzio Italiano Biogas, Consorzio Italiano Compostatori, Water Alliance, Consiglio Nazionale delle Ricerche, ENEA, ISPRA, Istituto Superiore di Sanità, Fise Unicircular, Fise Assoambiente, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Utilitalia, Ministero dell’Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Confagricoltura, Federalimentare, Federchimica, Assobioplastiche, Legambiente, i cluster tecnologici nazionali, saranno partner essenziali nella catena di valore dei convegni del Salone. Gli spazi espositivi e di incontro pubblico della fiera sono stati, infatti, ripensati all’interno del progetto #safebusiness voluto da IEG per garantire che ogni fase della manifestazione si svolga in sicurezza per gli espositori, gli ospiti, il personale.

Gli appuntamenti digitali

In questo processo di riprogettazione degli spazi e delle consuetudini in fiera, Ecomondo ha intanto implementato i canali di comunicazione con gli appuntamenti digitali di Connect Talk and Share iniziati a maggio. Dalla politica europea a quella nazionale, alle utilities, alle tecnologie sostenibili: manager, società civile, politica, a confronto per dare alla community di Ecomondo aggiornamento e valore sui temi Green.