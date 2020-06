15:28

“Il settore fieristico contribuisce in maniera determinante al Pil nazionale”. È quanto affermato dal sottosegretario agli Affari esteri, Manlio Di Stefano, intervenendo in apertura del webinar ‘Il futuro delle fiere’, organizzato dall’Agenzia Ice all’interno del ciclo di appuntamenti dedicati al sostegno al Made in Italy.

Un’importanza non solamente in termini di fatturato, si legge su Hotelmag, ma anche nella sua strategica funzione di strumento al servizio della politica industriale e di vetrina di presentazione delle eccellenze del made in Italy nel mondo, “e proprio per questo il sistema fieristico è uno dei sei pilastri su cui si fonda il Patto per l’Export”, ha sottolineato Di Stefano.



Oltre a una campagna straordinaria di comunicazione, che sarà diretta a rilanciare il Brand Italia, vengono portate avanti azioni per il settore fieristico, tra cui il fondo rotativo di Simest, che consente di finanziare anche la partecipazione delle aziende italiane alle fiere di carattere internazionale.



“Sappiamo bene che è necessario non abbassare la guardia – ha poi aggiunto il sottosegretario agli Esteri -, per questo continueremo a mettere in campo strumenti adeguati a supporto del sistema fieristico, tanto in questa delicata fase di convivenza con il virus, quanto in un’epoca post-Covid”.