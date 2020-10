Il Pow Wow tornerà a settembre del 2021: appuntamento a Las Vegas

21:00

Nuovo cambio di data per l’International Pow Wow. Il tradizionale appuntamento statunitense dedicato al turismo, sospeso quest’anno a causa della pandemia, tornerà in scena nel 2021 dal 18 al 22 settembre a Las Vegas.

Inizialmente la kermesse organizzata dalla Us Travel Association si sarebbe dovuta tenere a maggio, ma si è poi deciso di lasciare ancora più tempo per fare in modo che la ripresa dei collegamenti internazionali possano essere più avanzati.



"Anche se IPW avrà un aspetto un po’diverso il prossimo anno, aspettatevi che sia il punto di svolta per l'importantissimo settore dei viaggi inbound verso gli Stati Uniti", ha sottolineato Roger Dow, ceo della Us Travel Association.