Contributi per congressi e fiere: arriva l’avviso pubblico

Sul sito del Mibact è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per il ristoro degli operatori del settore fiere e congressi, a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, in attuazione del D.M. 3 agosto 2020.

Come riporta Hotelmag, l’avviso è rivolto agli enti fiera e ai soggetti con codice Ateco principale 82.30.00 e ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimenti che abbiano una quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti fiere e congressi.



Le istanze per l’accesso al fondo dovranno essere presentate mediante procedura automatizzata, compilando il format disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, che sarà accessibile dal 26 ottobre 2020 sino al 9 novembre. Dalla data di apertura dello sportello telematico sarà disponibile anche un servizio di assistenza per la compilazione delle istanze, i cui contatti saranno resi disponibili dal 23 ottobre.