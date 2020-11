IEG celebra il successo della sua piattaforma fieristica full digital

11:55

“L’esperienza dal vivo resta insostituibile, ma la potenza tecnologica disponibile è in grado di esaltare innovazione e creatività espresse dalle imprese, naturalmente sempre partendo dalla componente commerciale organizzativa e da quella marketing che leggono e interpretano tempestivamente trend e nuove domande”.

Così Corrado Peraboni, a.d. di IEG - Italian Exhibition Group, sancisce il successo della piattaforma tecnologica bilingue progettata dall’azienda come canale di business.



Un successo sancito dalle ultime edizioni di Ecomondo e Key Energy digital edition.



“Una piattaforma studiata per completare e arricchire l’offerta dei saloni internazionali di Italian Exhibition Group - dice Peraboni - ma che a causa delle restrizioni imposte dai recenti dpcm, è stata varata collaudando due fiere ‘full digital’. Il progetto è stato adeguato in pochi giorni, proprio alla vigilia delle manifestazioni: dalla gestione di una esperienza fieristica ‘ibrida’, alla definizione di un format per la piena fruizione online dei contenuti business e culturali”.



“Abbiamo sfruttato - spiega il digital manager di IEG, Simone Zaccherini - tre ‘piste di decollo’ per la piattaforma: una per i visitatori che hanno navigato fra i contenuti delle fiere, anche agevolati da suggerimenti personalizzati che la quota di intelligenza artificiale ha contribuito a definire; una seconda per gli espositori, con l’opportunità di venire individuati dall’interlocutore potenzialmente più adatto a ricevere la proposta commerciale in una forma multimediale; la terza tutta orientata all’innovazione più spinta, con un viaggio nel futuro della tecnologia green. Risultato 400 aziende attive su 735 presenti; 21.000 utenti attivi tra il 3 e il15 novembre scorsi; 33.897 partecipanti ai 140 eventi in programma seguibili in diretta e in seguito on demand”.



La profilazione di domanda e offerta ha consentito di esplorare online tutte le proposte potenzialmente interessanti, pianificare un’agenda di meeting, avviare chat e videochat riservate per approfondire i contenuti, anche circoscrivendo la propria visita digitale selezionando cluster di prodotti.



“Siamo sulla rotta digitale per moltiplicare il business sempre però con il timone ben saldo sulle manifestazioni in presenza” conclude l’amministratore delegato.