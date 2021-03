12:09

Passaporto vaccinale, ripresa dei viaggi, prospettive per la Sardegna, ministero del Turismo. Insieme al ruolo dell’informazione e il ruolo di TTG Italia nell’informazione legata al settore. Sono questi i temi al centro della nuova puntata del podcast, online a questo link, di Iceberg On Air che, nella puntata odierna di Alle Nove vede come protagonista il direttore di TTG Italia Remo Vangelista.

Pubblicità

Intervistato dal conduttore Fausto Farinelli insieme al giornalista di Cagliari Sandro Usai Vangelista ha fatto il punto sulla situazione attuale del comparto, tra le difficoltà legate alla possibilità di avere regole comuni o la lentezza del processo di vaccinazione, che segnerà la vera svolta per la ripresa. Spazio ha anche avuto il ruolo del nuovo Ministero del Turismo, con tutte le speranze ma anche le incognite del caso, e l’ultimo Decreto Ristori, che appare destinato a lasciare molto amaro in bocca alle aziende del turismo.



In mezzo, come detto, le attività di TTG Italia, sempre più canale di riferimento per tutto il settore e con un attenzione in forte crescita non solo da parte degli addetti ai lavori ma anche dal consumatore finale. L’intervista a Remo Vangelista va ad aggiungersi a una lunga lista di ospiti illustri del programma quali Massimiliano Fuksas, Francesco Alberoni, l’onorevole Claudio Borghi e molti altri.



Potete ascoltare il podcast integrale a questo link.