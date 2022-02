IBE 2022: l’evento dei bus turistici in contemporanea con TTG e SIA

13:33

L’edizione 2022 di ‘IBE – Intermobility and Bus Expo’ si svolgerà a Fiera Rimini dal 12 al 14 ottobre, in contemporanea a TTG, SIA e SUN. L’evento biennale di IEG dedicato al trasporto collettivo di persone, come riporta Hotelmag, guarda con sempre maggiore attenzione alla mobilità sostenibile del futuro.

“IBE si presenta oggi profondamente rinnovata – ha affermato Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group -, pronta a cogliere le opportunità che emergono dall’evoluzione verso la mobilità collettiva sostenibile, un ambito dove la Regione Emilia Romagna può fungere da volano per l’intero comparto”.



La scelta della nuova data di Intermobility and Bus Expo mira a sfruttare la sinergia con TTG, anche alla luce del fatto che travel e turismo mostrano margini di ripresa, anche grazie all’innovazione tecnologica e agli obiettivi comunitari verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Il post-Covid induce inoltre a ripensare i tempi e i modi di vivere il tempo libero, oltre che il lavoro.



“La nuova IBE diventerà l’hub di riferimento per la domanda e l’offerta di mobilità collettiva nel bacino del Mediterraneo – ha evidenziato Corrado Peraboni, ceo di IEG -, con una particolare attenzione ai protagonisti delle nuove filiere connesse, facendo leva sull’esperienza maturata nel segmento travel&tourism. Questo avverrà attraverso la valorizzazione della nostra community, affinché l’evento rappresenti il luogo di conoscenza e confronto sul futuro della mobilità collettiva dove al centro sono le persone, sempre meno utenti e sempre più clienti”.