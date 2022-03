Una nuova fiera per IEG: nasce JOY Rimini, il festival dedicato alla pop culture

15:55

Si chiama ‘JOY Rimini’ il nuovo evento targato Italian Exhibition Group dedicato a esports, games, comics, fandom e community che debutterà in fiera a Rimini e sul territorio la prossima estate, dal 15 al 17 luglio. IEG e Fandango Club Creators hanno infatti siglato una partnership pluriennale per il lancio di un evento su gaming e pop culture che porterà sulla riviera romagnola decine di migliaia di appassionati. Nel progetto confluirà anche la collaborazione con l’evento riminese Cartoon Club.

Pubblicità

Lorenzo Cagnoni presidente di Italian Exhibition Group, sottolinea “l’importanza di un nuovo evento come JOY Rimini, che riguarda settori amati dai giovani e in espansione, e che avrà importanti e positive ricadute sull’indotto turistico e sul tessuto economico territoriale. L’accordo con Fandango Club e CartoonClub dà vita ad una manifestazione unica nel panorama nazionale , che va ad accrescere il già ben nutrito portafoglio di fiere di IEG”.



I dati di mercato

Secondo le più recenti rilevazioni ufficiali il mercato dei videogiochi in Italia ha registrato lo scorso anno una performance storica generando un giro d’affari di 2 miliardi e 179 milioni di euro con una crescita del 21,9% rispetto al periodo precedente. Circa 1.620.000 persone si dichiarano esports fan nel 2021, dato che è cresciuto del 15% rispetto al 2020. Anche il mercato del fumetto in Italia è in continua espansione. Tra i libri, le cui vendite nel 2021 sono aumentate di circa il 16% a valore e del 18% a volume, secondo le stime di AIE, quelle dei fumetti, sono cresciute in modo straordinario (+134% per volumi), trainate dal fenomeno dei Manga.



“JOY Rimini rafforza il calendario di IEG”, dice il ceo di Italian Exhibition Group Corrado Peraboni, “e persegue la nostra strategia di crescita in settori più che promettenti, in questo caso quello degli esports, un mercato che in Italia ha un giro d’affari di oltre 2 miliardi di euro, con circa 1,6 milioni di fan nel 2021, in crescita del 15% sul 2020. Anche il mercato del fumetto in Italia è in forte espansione. Secondo le stime di AIE le vendite sono cresciute del 134%”.





Il settore sport, leisure e lifestyle

IEG, che ha in calendario manifestazioni a livello internazionale proprio negli ambiti sport, leisure & lifestyle che la posizionano tra i top player di questi comparti, ha avuto pronta sensibilità nell’approcciarsi al nuovo progetto. Un palinsesto che vede tra le altre manifestazioni Enada e Rimini Amusement Show (nel circuito riminese e romano), Mir Tech, RiminiWellness in Italia e il fitness global network negli Emirati Arabi Uniti e in Messico, oltre al gruppo delle manifestazioni federali collegato ai diversi ambiti sportivi.



“Abbiamo in programma un ambizioso progetto per approfittare della capacità attrattiva della venue e l'impiego di spazi espositivi moderni, attrezzati e modulari, anche outdoor. Stiamo pensando ad una formula originale per far convivere la storica esperienza di Cartoon Club, già attiva sul territorio di Rimini, nell’ambito di un evento più grande e spettacolare, con una presenza importante destinata ai videogiochi, agli esports e ai creator ad affiancare comics e giochi da tavolo”. Commenta Fabrizio Savorani, head of content di Fandango Club.



Sabrina Zanetti, direttore artistico di Cartoon Club, sottolineato come “nel corso degli anni Cartoon Club, nella sua connotazione di Festival diffuso, sia diventato un elemento identitario del territorio, posizionandosi di diritto tra i grandi eventi della città. La forza del progetto che nasce oggi fortificherà l’insieme delle iniziative e incrementerà la notorietà di Rimini non solo come destinazione balneare, ma anche culturale e soprattutto esperienziale, in grado di rispondere pienamente alle esigenze sia del pubblico di settore ma anche del turista moderno”.