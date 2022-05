Parte ‘Imprese Vincenti’ di Intesa Sanpaolo: focus sul rilancio del turismo

12:35

Prende il via la quarta edizione di ‘Imprese Vincenti’, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, lanciato nel 2019 per accompagnare le aziende in percorsi di crescita e sviluppo. Il programma 2022 ha un focus particolare sul turismo. Questa edizione si rivolge, infatti, alle imprese di questo comparto per individuare le eccellenze dei territori e farne emergere esigenze e potenzialità da sviluppare, anche grazie alle misure previste per il settore nell’ambito del Pnrr.

L’obiettivo è contribuire a tracciare una via di rilancio, evidenziando le aziende che, grazie a investimenti nella qualità dell’offerta e nella sostenibilità, rappresentano un esempio e un traino per il settore nel suo complesso... (continua a leggere su HotelMag)