Wttc: il Global Summit 2023 sarà in Ruanda

Il Wttc si sposta in Ruanda. L’annuncio relativo alla destinazione che ospiterà il Global Summit 2023 arriva in occasione della cerimonia di chiusura dell’evento a Riyadh, ed è Arnold Donald (nella foto), chair del Wttc a presentare Kigali come prossima città che accoglierà i protagonisti della travel industry.

È la prima volta che il Wttc Global Summit si svolgerà in Africa, una scelta - quella del Ruanda - che vuole mostrare al mondo il potere di un turismo sostenibile. “Siamo incredibilmente entusiasti per il fatto che il Ruanda ospiterà il nostro prossimo Global Summit nel 2023”, commenta Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc. “Siamo davanti a un Paese incredibile che sta costruendo la propria immagine di ‘must-see destination’”.



Gaia Guarino