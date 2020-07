08:05

Da Costa Group arriva una proposta indirizzata alle istituzioni: "Ci candidiamo a ripensare il sistema portuale crocieristico italiano, per gestire i flussi turistici e valorizzare il territorio lavorando con una partnership tra pubblico e privato". A porgere l'invito è Beniamino Maltese, executive vice presidente e cfo del Gruppo Costa Crociere, intervenuto al digital event dedicato al turismo organizzato da PwC Italia.

Le fasi della ripartenza

Il settore croceristico in Italia è fermo per decreto fino al 31 luglio ma dal governo italiano è arrivata una mano tesa con il Decreto sviluppo, "che estende la capacità per chi ha bandiera italiana di fare crociera nei porti nazionali: possiamo attraccare in Italia e stiamo lavorando attivamente con le autorità di Germania, Francia, Spagna e Grecia per avere porti aperti a condizioni di reciprocità: necessitiamo di 30 giorni per ripartire dal momento in cui abbiamo l'ok".



Tre priorità

La ripartenza sarà all'insegna di tre priorità individuate dal player dei mari: dalla svolta green agli investimenti sul digital e soprattutto all'accessibilità, tramite una partnership pubblico e privato per ripensare il sistema portuale e crocieristico. "Ci ricandidiamo perché le nostre navi hanno vita utile di 30 anni, quindi guardiamo a progetti di lunghissima durata: siamo pronti a una partnership di idee e contenuti di realizzazione congiunta con le istituzioni, crediamo che oggi ci sia del valore se le imprese presentano progetti strutturati alle amministrazioni, sul modello Genova Ponte Morandi". O.D.