Connect2Italy, Mancini: “La pandemia porta all’allungamento della durata dei viaggi”

di Alberto Caspani

10:32

Il turismo italiano ha trovato nel 'bleisure' la sua formula ideale. Per Connect2Italy, piattaforma b2b attraverso cui operatori turistici di tutto il mondo possono entrare in contatto con professionisti italiani sfruttando i vantaggi del social networking, la programmazione dei viaggi è diventata troppo imprevedibile per poter ripristinare i modelli organizzativi pre-pandemici.

"Isolamento fiduciario o quarantene - spiega Alessandro Macini, founder & ceo di Connect2Italy - sono destinati a trasformare la tradizionale settimana di soggiorno in un'esperienza obsoleta, inducendo invece a un'estensione dei periodi di permanenza che fondono esigenze business, travel e leisure. Stiamo infatti assistendo a un rafforzamento del turismo di lusso". Nonostante le norme d'accesso all'Italia possano risultare più severe o disagevoli, il Belpaese resta fra le prime tre destinazioni più desiderate al mondo, soprattutto per l'ampia disponibilità di ville e dimore esclusive nel Centro-Sud, ideali per immergersi nella vita autentica dei territori.



"In futuro dovremo aspettarci una crescita d'importanza dei famtrip di nicchia - aggiunge Cristiano Radaelli, membro del board Digital Europe - e dei rapporti diretti via piattaforma".