La Corte di giustizia Ue dà ragione ad Airbnb: “Non è immobiliarista”

12:15

Airbnb non può essere considerata un’agenzia immobiliare. Lo dice la Corte di Giustizia Ue, che con una sentenza respinge definitivamente la tesi dell’associazione degli albergatori francesi AhTop secondo cui la società di home sharing, offrendo beni materiali, dovrebbe osservare gli stessi obblighi delle società immobiliari tradizionali.

Secondo la Corte Ue Airbnb “è semplicemente una piattaforma online”. Il suo core business non sarebbe quindi quello di immobiliarista in senso puro, ma quello di collegare, attraverso la piattaforma, i proprietari di case alle persone in cerca di alloggio.



La sentenza è stata ovviamente accolta con favore da Airbnb, che ha fatto sapere di voler “continuare a lavorare con le città su regole chiare che mettano le famiglie e le comunità locali al centro del viaggio sostenibile del 21esimo secolo".