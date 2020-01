Dal 2 al 5 febbraio a Riva del Garda la fiera dell'Ho.Re.Ca Hospitality

13:26

La 44esima edizione della fiera italiana del settore Ho.Re.Ca. (ex Expo Riva Hotel), organizzata da Riva del Garda Fierecongressi, sta per andare in scena, dal 2 al 5 febbraio 2020, con un nuovo nome e nuova identità: Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza.

Pubblicità

Incontri di formazione, grazie alla rinnovata Hospitality Academy, eventi speciali e un percorso espositivo completo, sempre più ricco di proposte per stare al passo con il vivace e dinamico settore dell’ospitalità e della ristorazione. Quattro aree tematiche, si legge su Hotelmag.it (Contract & Wellness, Beverage, Food & Equipment, Renovation & Tech) e 2 aree speciali per valorizzare i due mercati di punta del beverage: Solobirra (dedicata alla birra artigianale) e Rpm-Riva Pianeta Mixology (dedicata al bere miscelato).



Hospitality rappresenta il place to be per gli operatori dell’Ho.Re.Ca. che in un’unica occasione possono aggiornarsi sui trend del settore, sui prodotti e sulle soluzioni più innovative per aprire o rinnovare una attività e fare network. Sono online il catalogo e il palinsesto completo degli eventi su www.hosp-itality.it.