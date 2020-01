08:03

Un hotel di prestigio che vuole dialogare con la città, che si apre all’esterno e che, nello stesso tempo, diventa elemento integrante di rinascita e riqualificazione urbanistica. È Palazzo Doglio, un nuovo hotel che aprirà ufficialmente a Cagliari il prossimo 27 febbraio, già membro di The Leading Hotels of the World.

Palazzo Doglio ha un dna importante: potrebbe essere definito, infatti, lo urban hotel del Forte Village. La proprietà e la gestione sono le stesse del super resort di Santa Margherita di Pula e l’albergo può, già prima di nascere, contare sull’esperienza di alto livello del suo ‘fratello’ affacciato sul mare.



“È una struttura che nasce da un’operazione di coraggio imprenditoriale – dice l’amministratore delegato e direttore generale di Forte Village Lorenzo Giannuzzi -: facciamo una scommessa su Cagliari, una destinazione nascosta ma ricca di storia, cultura e di una vivacità insospettabile. E la sinergia con il Forte Village, a livello industriale, di know how e di economie di scala ci permette di essere ottimisti”.



Il nuovo hotel

Palazzo Doglio nasce da un lavoro di ristrutturazione e riqualificazione da 30 milioni di euro di una struttura costruita a metà degli anni Venti, mantenendo intatto tutto il suo fascino Liberty e riempiendo gli interni di tutto quanto si può desiderare da un hotel di lusso.



L’hotel mette a disposizione 72 camere suddivise fra Classic, Deluxe, Prestige e 8 Suite, una spa, aperta anche per chi non è cliente dell’albergo, con l'obiettivo di divenire uno dei club benessere e remise en forme più esclusivi di Cagliari e, incredibilmente per un hotel, un intero teatro.



“Era noto a Cagliari come il ‘teatro celato’, perché è integrato nella struttura del palazzo – dice Giannuzzi -: lo abbiamo recuperato creando un ambiente versatile, che può essere utilizzato per spettacoli, ma anche per eventi o manifestazioni per più di 1.000 persone. Stiamo anche creando una programmazione artistica per realizzare una vera e propria stagione”.



La caratteristica principale di Palazzo Doglio, che lo rende un esempio di valorizzazione urbana, è però la sua corte. “La corte interna verrà aperta alla città, e ospiterà tre ristoranti d'eccellenza, ognuno con un'atmosfera diversa, stili culinari fortemente caratterizzati ed eleganti dehors , oltre ad una boutique multibrand di alta gamma, gioielleria e parrucchiere” aggiunge Giannuzzi. L’idea è quella di trasformare la piazza in 'a place to be', un esclusivo punto di riferimento per la città, in grado di influenzare e favorire lo sviluppo a cascata dell'intera area.



I clienti e le sinergie

Fra gli obiettivi alla base della nascita del nuovo hotel, la diversificazione del mercato. “È un’opportunità per chi ama un turismo più dinamico, rispetto a quello di un resort – spiega Giannuzzi -. È un punto di appoggio in città per chi vuole, magari, scoprire i dintorni. Tanto è vero che accanto all’hotel abbiamo acquisito un terreno per creare un parcheggio da 200 posti auto e rendere quindi agevole ai nostri ospiti la possibilità di muoversi autonomamente. Nel medesimo tempo, sono ipotizzabili pacchetti che uniscano il soggiorno a Palazzo Doglio con quello al Forte Village, creando un prodotto che possa soddisfare più di un’esigenza”.