L’arte contemporanea entra negli alberghi del Gruppo Una

12:57

Gruppo UNA conferma l’impegno per il mondo dell’arte contemporanea ed estende la collaborazione quinquennale con PassepArTout Unconventional Gallery, reinterpretando insieme il concetto di “esposizione d’arte”.

Pubblicità

Con il nuovo anno, riporta HotelMag, prende il via un ambizioso progetto artistico: undici hotel Gruppo Una diventano la cornice inedita delle rassegne d’arte curate da PassepArTout Unconventional Gallery, che spaziano dalle opere fotografiche di Fabio Preda ai collage digitali stampati su tela di Marco Innocenti – BrividoPop, sino ai ritratti di Valentino Ciusani.



Un soggiorno originale

L’iniziativa è volta a rendere più originale l’esperienza di soggiorno negli hotel delle collezioni Una Esperienze, UnaHotels e Unaway, attraverso l’arricchimento degli spazi comuni con opere d’arte in grado di esaltare la personalità degli ambienti.



L’iniziativa si colloca nel segno della più recente esposizione personale di Rabarama, punta di diamante dell’arte contemporanea italiana e internazionale, inaugurata lo scorso dicembre all’Unahotels Expo Fiera Milano, sotto la direzione artistica di Elena Ferrari. Sino a marzo la struttura propone la mostra personale dell’artista, introducendo i suoi ospiti alla scoperta di oltre 40 opere tra sculture e dipinti. Inoltre, in occasione del centenario della morte dell’artista Amedeo Modigliani, lo stesso hotel accoglie la rassegna d’arte contemporanea “100 Modi per dire Modigliani – International Art Prize 2020” organizzata da PassepArTout Unconventional Gallery: il contest celebra Modigliani con 100 artisti internazionali che interpreteranno l’arte contemporanea realizzando opere con diverse espressioni stilistiche e tecniche, dalla pittura alla fotografia e dalla scultura alla digitalart.



Queste le undici strutture nelle quali, sino al 31 marzo, sono allestite le speciali mostre artistiche: a Milano, Cusani, Mediterraneo, Contessa Jolanda Hotel e Residence, Expo Fiera Milano, Malpensa Milano, Varese, Maison Venezia, Vittoria Firenze, Versilia Lido, Decò Roma e Unahotels Napoli.