Lusso: riapre il Rosewood Little Dix Bay alle Isole Vergini britanniche

16:34

Ha riaperto, dopo una chiusura di quattro anni, il Rosewood Little Dix Bay, hotel di lusso a Virgin Gorda, nelle Isole Vergini britanniche.

Fondata nel 1964 e diventata preso un'icona dell'hotellerie di alta gamma, anche grazie alla sua spiaggia privata di 200 ettari, la struttura è stata completamente rinnovata all'insegna del relax in mezzo alla natura. La maggior parte delle 42 camere e delle 35 suite, infatti, è sprovvista di televisione e connessione web, per garantire un digital detox completo agli ospiti.



Il rinnovo ha riguardato anche l'offerta gastronomica, proposta con quattro nuovi concept: dal ristorante di design Reef House, che offre pranzi all'aperto, allo Sugar Mill, focalizzato su piatti creativi in stile tapas.



E ancora il bar Pavilion, con metodi di cottura internazionali e piatti speziati e il Rum Room, bar che vanta 107 tipologie diverse di rum da tutto il mondo. O. D.