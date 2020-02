Planetaria Hotels, new entry a Milano

14:27

Si amplia il porfolio di Planetaria Hotels a Milano. Il gruppo alberghiero italiano ha acquisito la gestione dell’Hotel Indigo Milan, portando così a 11 il numero delle strutture nel capoluogo lombardo.

Si tratta, spiega il gruppo in una nota, “di un’operazione in franchising, la prima che affrontiamo nella nostra storia aziendale, con un top player internazionale dell’hôtellerie: Ihg”.



Il gruppo è attualmente presente a Milano con 5 hotel: Château Monfort, Enterprise Hotel, Residenza delle Città, Milan Suite Hotel e Hotel Indigo Milan.



“Le due grandi novità di questa operazione sono proprio l’apertura di Planetaria Hotels alla formula del franchising e l’acquisizione della sola gestione dell’Hotel Indigo Milano - spiega Damiano De Crescenzo, direttore generale di Planetaria Hotels -. Intercontinental Hotel Group è per noi un partner d’eccezione con il quale abbiamo moltissime affinità”.