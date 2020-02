Sandals, focus sulla formazione

21:00

Dare valore al rapporto con le agenzie. È l'obiettivo su cui Paola Preda, country manager Italia di Sandals Resorts International, insiste sempre quando parla della strategia italiana della catena. "Noi - spiega infatti Preda - lavoriamo con i t.o., non direttamente con le agenzie, ma di loro abbiamo bisogno per far conoscere alla clientela le nostre peculiarità".

Prima fra tutte quella che sta più a cuore alle coppie, target preferenziale del gruppo: la possibilità di avere la cerimonia di nozze gratuita in loco. "Siamo gli unici a offrire questo servizio - rimarca Preda -, che include l'assistenza di un wedding planner già prima della partenza e poi, in loco, la cerimonia, la torta nuziale, trattamenti di bellezza e relax per gli sposi, una cena a lume di candela e molto altro". Per ottenere il pacchetto matrimonio le adv...(continua nella digital edition)