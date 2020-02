Toscana e Piemonte partner gourmet

13:23

La Toscana e il Piemonte uniscono le forze per raggiungere un obiettivo comune: attirare gli amanti dell’enogastronomia d’eccellenza con percorsi gourmet di lusso. Nasce con questo intento ‘Discover the Differences’, il progetto ideato da Toscana Promozione Turistica e Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, che, riporta HotelMag, ha dato vita a una serie di itinerari che spaziano dalla Val d’Orcia e Valdichiana alle colline piemontesi.

Pubblicità

Un accordo che, secondo il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo, “apre prospettive a un turismo di qualità che può trovare, in questo crocevia di eccellenze, un’opportunità come quella di scoprire due territori che, per affinità enogastronomiche, sono famosi in tutto il mondo”.



L'accordo

L’intesa coinvolge sette operatori toscani e tre dell’area Langhe Monferrato Roero specializzati in incoming e racchiude una scelta di pacchetti uplevel da un minimo di cinque giorni a un massimo di due settimane, che uniscono la scoperta delle eccellenze del territorio alle tappe nei luoghi d’arte.



“Due destinazioni con eccellenze territoriali diversificate – dichiara Luigi Barbero, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – che si propongono sui mercati internazionali costituiscono un’esperienza di marketing innovativa e intelligente. Un’esperienza che, grazie al coinvolgimento degli operatori, “si concretizza in un’offerta di livello come quella del lusso. Uno degli obiettivi che ci preme raggiungere è la competitività di un prodotto integrato made in Italy caratterizzato da qualità ed esclusività”.



“Dobbiamo saper mettere a sistema tutte le bellezze e le eccellenze nel nostro territorio – sostiene la sottosegretaria di Stato al Mibact, Lorenza Bonaccorsi -. La partnership tra Langhe e Toscana rappresenta questo elemento che sarà sempre più essenziale nel futuro del nostro settore”.