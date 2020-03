14:05

Utilizzare questo tempo sospeso fare un salto organizzativo: è l'idea lanciata da Giovanna Manzi (nella foto), ceo di Best Western Italia. La manager lo ribadisce: "questa situazione non lascerà le cose intatte: quindi meglio non avere un atteggiamento di sopravvivenza ma fare un salto organizzativo".

In altre parole, affrontare il periodo con un atteggiamento evolutivo e analizzare il proprio business model: "Interroghiamoci su cosa è andato storto finora, chi sono i partner affidabili che ci sono venuti incontro, quali sono i modelli organizzativi che hanno funzionato e quali invece no".



Manzi fa anche qualche esempio concreto: "L'Italia è più avanti di altri Paesi nella gestione dell'epidemia, quindi se ho un hotel con una maggioranza di clientela straniera, magari americana, è utile pensare di aprirsi al Far East". Capire come bilanciare il mercato nazionale e quello estero, pensare a una strategia di medio e lungo periodo: "oggi siamo come un blocco di marmo, dobbiamo forgiarci in un modello nuovo". O. D.