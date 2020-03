Sul sito Federalberghi due pagine di informazioni sul coronavirus

13:12

Per semplificare l’accesso a tutte le informazioni Federalberghi ha deciso di creare sul proprio sito www.federalberghi.it due nuove sezioni dedicate all’emergenza Coronavirus.

Una pagina conterrà le cosiddette Faq, le risposte alle domande più frequenti con la citazione della fonte della risposta, l’altra invece metterà a disposizione l’elenco delle comunicazioni della stessa associazione degli albergatori, ossia circolari, comunicati e così via.



Le due sezioni sono pubbliche e il sito, dice Federalberghi, sarà aggiornato in tempo reale, mentre con cadenza periodica sarà aggiornata anche la pagina delle Faq, in modo da recepire in tempi brevi tutte le variazioni che eventuali nuovi decreti governativi apporteranno.