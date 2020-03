Spagna, il Governo tiene aperti 370 hotel per gli addetti ai servizi di base

17:21

Sono 370 gli hotel giudicati essenziali dal Governo spagnolo e che pertanto l’esecutivo ha deciso di tenere aperti, come eccezione all’ordine ministeriale che ha decretato la chiusura di tutte le attività ricettive della Spagna.

Gli stabilimenti, spiega Hosteltur, ospiteranno gli operatori dei servizi di base, come il personale sanitario, le forze dell'ordine e gli addetti alla sicurezza, ma anche i turisti che non sono riusciti a tornare nei loro Paesi prima della chiusura delle frontiere e dello stop ai voli.



Tra le categorie che potranno essere ospitate dagli hotel anche tutti gli operatori di servizi quali l’aeroportuale, lo stradale, il ferroviario, ma anche gli addetti alle forniture alimentari e a al trasporto merci o gli impiegati in settori quali quello energetico e dell’acqua. Potrà essere anche fornito il servizio di ristorazione, ma solo ai clienti degli hotel.