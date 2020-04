Sky Business: nessun addebito agli hotel anche per maggio

21:00

Sky viene incontro al turismo italiano. Con una nota, Sky Business annuncia che non sarà addebitato l’importo dell’abbonamento anche per il mese di maggio.

Pubblicità

“Pertanto nulla sarà dovuto dai clienti business per tutto il periodo di abbonamento compreso dall’8 marzo al 31 maggio - si legge in una nota -. Sky continuerà come sempre a supportare i propri clienti e a fornire loro tutti i necessari aggiornamenti”.



Con questa iniziativa, Sky ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza al comparto turistico della Penisola.