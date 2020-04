L'idea degli hotel: stanze riconvertite per lo smart working

08:00

Alcuni hotel provano a ripartire riconvertendo stanze per lo smart working, così da rispondere a due esigenze: quella degli alberghi di fatturare qualcosa e quella di molte persone, che per spazi o dotazioni non riescono a lavorare a casa.

Tra le grandi catene, a spingere su questa soluzione è Best Western, che sta pubblicizzando la Smartworking-Room, già disponibile in oltre 30 città italiane tra cui Milano, Roma, Torino, Ferrara, Vicenza, Viterbo e Ragusa. Si tratta di camere adibite a un uso giornaliero, ma non al pernottamento, sanificate e complete di ciò serve per lavorare, tra cui wifi, prese multiple, una coffee station e persino il ricevimento di corrispondenza e pacchi. A. L.