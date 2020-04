Palladium, un canale tv per viaggiare da casa

13:57

Una tv, per viaggiare virtualemente e scoprire luoghi lontani da casa. Il Gruppo Palladium offre un intero canale televisivo per aiutare quanti nel mondo stanno osservando la quarantena per l’emergenza coronavirus a “evadere” temporaneamente dalla propria abitazione.

Il canale tv, disponibile online gratuitamente per i prossimi tre mesi, offre una programmazione interamente dedicata a hotel, marchi, servizi e a tutte le destinazioni in cui Palladium Hotel Group è presente.



“Milioni di persone in tutto il mondo sono state costrette a rimanere nelle loro case per molto tempo, hanno dovuto cambiare i loro piani e cambiare la propria routine quotidiana. Il nostro obiettivo – spiega Iñaky Bau, Corporate Marketing Director di Palladium Hotel Group - è fornire al pubblico contenuti di qualità sul mondo dei viaggi, del benessere e del tempo libero, oltre che condividere qualche informazione in più su tutte le nostre destinazioni e strutture. Allo stesso tempo, è una bella opportunità per spiegare meglio l'ampia gamma di esperienze che offriamo”.