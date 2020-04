Room Mate: a Milano l'Hotel Giulia apre gratuitamente agli operatori sanitari

21:00

Un atto concreto di solidarietà per una città piegata da un’emergenza sanitaria senza precedenti. Room Mate Hotels ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente l’hotel Room Mate Giulia di Milano per l’alloggio degli operatori sanitari impegnati nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Tredici hotel per i sanitari

Il gruppo spagnolo fondato da Kike Sarasola non è nuovo a questo tipo di iniziative. A oggi, infatti, 13 alberghi per un totale di oltre 800 stanze stanno ospitando operatori sanitari e persone anziane, come la struttura italiana di Firenze, ma anche quelle di Madrid, Barcellona, San Sebastián, Parigi e New York.



Inaugurato nel 2016, il Room Mate Giulia è un hotel da 85 camere situato in via Silvio Pellico nel pieno centro di Milano, a pochi metri da Piazza del Duomo e da Galleria Vittorio Emanuele II. Gestito da Room Mate Hotels, l'immobile è di proprietà del Fondo Immobiliare Primo RE gestito da Prelios SGR, società di gestione di fondi immobiliari del Gruppo Prelios.



Contributi economici dal Gruppo Prelios

Quest’ultimo, specifica Alessandro Busci, Director Business Development, Fund Raising and Fund Management di Prelios SGR, “è già sceso in campo con propri contributi economici a favore della lotta al coronavirus e anche per questo abbiamo apprezzato la generosità con cui Room Mate Hotels ha offerto i propri alberghi nelle principali città dei numerosi Paesi in cui opera".