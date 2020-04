di Amina D'Addario

08:01

Come si dovranno orientare gli hotel per garantire un'accoglienza sicura ai propri ospiti? "Già in queste settimane - ha detto a Repubblica il presidente di Federalberghi Puglia, Francesco Caizzi -, abbiamo adottato misure e precauzioni in più. Ed è chiaro: molte cose cambieranno" .

In una delle sue strutture rimasta operativa Caizzi ha spiegato che la carta d'identità viene già inviata via mail.

A cambiare è poi il modo di proporre la colazione: "Non è più possibile fare un grande buffet. Ogni prodotto dovrà essere portato al tavolo in monoporzione".



Ma importante, secondo Caizzi, è anche affrontare il capitolo della responsabilità degli albergatori: "Non si può pensare che possano incorrere in rischi di azioni penali o civili qualora un ospite scopra di aver contratto il virus".