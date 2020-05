Filo diretto Hotel: nasce la polizza Nobis per gli alberghi in epoca di Coronavirus

15:03

“In un clima di grande difficoltà per le strutture ricettive e al tempo stesso di incertezza generalizzata per le persone comuni che non sanno ancora se potranno prenotare o meno una vacanza estiva, abbiamo voluto predisporre un prodotto che potesse adeguarsi alle necessità degli operatori e degli stessi viaggiatori”.

Così Stefano Pedrone (nella foto) responsabile direzione turismo di Nobis Filo diretto Assicurazioni, presenta la novità dedicata agli hotel in vista delle prossime riaperture. Si tratta di una polizza sottoscrivibile in forma collettiva e con durata annuale, denominata Filo diretto Hotel, che assicura una protezione a 360° verso i principali accadimenti dannosi e gli imprevisti che possono verificarsi prima e durante la permanenza del cliente, anche e soprattutto in occasione di infezione da Covid-19.



Tra le specifiche della polizza, non sono indicati limiti di età, è prevista la copertura per le spese per il pagamento di penali in caso di cancellazione della prenotazione, anche per motivi legati a un’infezione da Covid-19. Inoltre ripetizione del soggiorno e spese per eventuali cure mediche e per il rientro/trasporto sanitario.