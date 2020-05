Il piano di Relais & Chateux per riaprire in Italia

12:33

Un accordo con Bureau Veritas per definire un protocollo di misure di sicurezza integrate all'esperienza di viaggio: così Relais & Chateaux si prepara alla riapertura anche in Italia, dove conta 49 dimore.

In arrivo c'è un calendario personalizzato di aperture, fondato sulla creazione di nuove esperienze e forte della collocazione delle dimore in contesti rurali, fuori dalle rotte del turismo di massa, con ville private e suite diffuse in piccoli borghi.



"In questi giorni si parla molto di se e come sarà possibile viaggiare o godersi una buona cena al ristorante - spiega Danilo Guerrini, delegato Relais & Chateaux Italia e maitre de maison di Hotel Borgo San Felice -: stiamo lavorando affinché questo immenso patrimonio di arte, natura, cultura e sapori sia ancora fruibile in tutta sicurezza e per sostenere piccoli produttori e artigiani locali". O. D.