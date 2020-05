Blu Hotels prende in gestione il Bagno Marechiaro a Forte dei Marmi

13:05

Aprirà il 30 maggio il bagno Marechiaro a Forte dei Marmi, storica location per la prima volta in gestione a Blu Hotels. Diventato celebre grazie al film "Sapore di mare", che celebrava le vacanze italiane degli anni'60, il Marechiaro rappresenta il debutto ufficiale del gruppo alberghiero italiano in un'attività extra alberghiera.

"Sono davvero orgoglioso di poter aprire l'estate 2020 con questa new entry - commenta Nicola Risatti, presidente di Blu Hotels -. Il Bagno Marechiaro è il primo stabilimento balneare che entra a far parte del nostro Gruppo ed è per tutti noi un motivo di grande stimolo e di arricchimento".



Una strategia di diversificazione che coincide con un momento storico particolarmente delicato per il turismo e una serie di misure di sicurezza obbligatorie. In questo senso, prosegue il manager, "Il Bagno Ristorante Marechiaro, sotto la guida dello chef Cristiano Tomei, sta adottando tutte le linee guida e i protocolli previsti dalla normativa italiana". O. D.