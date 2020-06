di Adriano Lovera

14:39

White & Partners, galassia della consulenza alberghiera fondata da Enzo Carella, ha dribblato la crisi Covid riuscendo anche a crescere.

“Con il nostro brand Life Resorts, stiamo per chiudere l'ingresso di 4 nuove strutture nella collezione, di cui 3 boutique hotel in Italia posti nelle principali città d'arte. E non ci fermeremo qui, perché c'è ancora spazio di sviluppo nel nostro Paese” ha detto Carella.



“Per quanto riguarda la parte consulting, abbiamo ampliato il team, composto ora da 45 professionisti, che ci hanno permesso di mettere a punto una soluzione a 360 gradi chiamata Global innovation program”. White consulting promette di rivoluzionare la vita in albergo, a partire dalle necessità di oggi di distanziamento e sanificazione, senza sacrificare i ricavi ma agendo su otto punti chiave, che vanno dall'ottimizzazione degli spazi comuni, della sala ristorante e della cucina, compreso il ciclo di approvvigionamento dei prodotti.