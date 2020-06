Lusso, privacy e natura: le proposte estive di Talea Collection

08:47

Talea Collection apre le porte all’estate rafforzando le sue proposte up level sia in campo alberghiero, sia nel settore delle residenze private di lusso.

"Affittare una villa con piscina ha i suoi vantaggi in termini di sicurezza ed esclusività e permette di non correre alcun rischio, nel rispetto del distanziamento sociale". Andrea Sabato, general manager di Talea Collection, commenta così l’idea alla base di Talea Trulli e Dimore, la linea di Talea Collection che riunisce 11 proprietà nelle aree turistiche più affermate della Puglia posizionandosi nel segmento del mercato di lusso delle residenze private.



Boutique hotel e distanziamento sociale

Per quanto riguarda, invece, gli alberghi, tra le soluzioni proposte da Talea Collection anche il boutique hotel La Peschiera a Monopoli, che aprirà il prossimo 1° luglio. Il boutique hotel ‘pied dans l’eau’, ricavato da un'antica riserva di pesca borbonica, è davanti al mare e ospita solo 13 camere.



Apre il 4 luglio, invece, il Cala Ponte Hotel a Polignano a Mare, quattro stelle ideale per famiglie e in una posizione geografica strategica per andare alla scoperta della Puglia. Il prossimo 16 luglio sarà la volta della Masseria Il Melograno, in tipico stile di casa mediterranea.



Gli ospiti Talea Collection possono accedere al Lido Le Tamerici a Monopoli, da sempre spiaggia caratterizzata dalla massima privacy e tranquillità. I 5 metri di distanza nel posizionamento dei 60 ombrelloni e dei 37 alberi di tamerici, con la loro ombra naturale, garantiscono assoluta privacy agli ospiti.