Clean, Hygienic & Safe: al via il nuovo servizio di Imq per i gestori alberghieri

09:15

L’Istituto Italiano del Marchio di Qualità, organismo attivo nella verifica di conformità, ha messo a punto un nuovo servizio per incontrare le esigenze dei gestori delle strutture alberghiere e degli appartamenti in una fase di ripresa particolarmente delicata.

Si chiama 'Imq Clean, Hygienic & Safe' ed è un servizio di verifica finalizzato ad offrire l’attestazione garantita di trovarsi in un ambiente pulito e igienicamente sicuro.

“La fiducia è oggi più che mai un elemento chiave per attirare le prenotazioni, far ripartire il sistema dell’accoglienza e creare le condizioni per soggiorni all’insegna della serenità - commenta Francesco Sperandini, direttore business unit di Imq -. I proprietari e gestori di strutture ricettive e di appartamenti per vacanza possono avvalersi di Imq per il conseguimento di un attestato di sicurezza igienica in grado di garantire agli ospiti che nella struttura sono stati posti in essere in modo corretto tutti gli accorgimenti necessari per igienizzare e sanificare l’ambiente e che le superfici, i mobili, gli arredi, le dotazioni e ogni aspetto potenzialmente critico della struttura sono stati sottoposti a un corretto ed efficace processo di disinfezione da parte di fornitori qualificati, in grado di condurre pulizie e sanificazioni sicure”.



“La verifica per il rilascio dell’attestato di sicurezza igienica 'Clean, Hygienic & Safe' secondo il protocollo Imq si basa sulla valutazione del corretto processo di disinfezione che deve essere stato condotto tenendo presenti le singole caratteristiche di ciascuna struttura ricettiva. Siamo convinti che nell’attuale contesto, in cui l’attenzione per la salute della persona e dell’ambiente è centrale in ogni decisione, offrire una garanzia visibile sulla salubrità degli ambienti rappresenti un forte elemento di rassicurazione, ma anche una testimonianza di ospitalità responsabile”.