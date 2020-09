Cdp, un piano da 500 milioni per salvare gli hotel di lusso

11:58

Cdp corre in soccorso degli alberghi di fascia alta. Per frenare l’avanzata dei gruppi stranieri sull’hotellerie italiana, l’istituto finanziario starebbe lavorando alla creazione di un portfolio immobiliare che dovrebbe arrivare a detenere asset per 500-600 milioni di euro.

Le strutture nel mirino, anticipano le colonne de Il Sole 24 Ore, sarebbero principalmente 4 e 5 stelle e le prime acquisizioni potrebbero essere finalizzate già entro la fine dell’anno.



Il portfolio potrebbe includere anche cinque strutture a marchio Th Resorts, di cui Cdp detiene il 45,9% delle quote.



A curare il progetto Marco Doglio, dal 2020 alla guida della divisione real estate di Cdp.