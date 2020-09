Il brand NoMad sbarca in Europa e sceglie Londra

16:26

È Londra il teatro dello sbarco europeo di NoMad, il brand di ospitalità di Sydell Group fondato da Andrew Zobler che si caratterizza per la scelta di abbinare location storiche e particolari con l’ospitalità di lusso.

Il nuovo NoMad London, che aprirà a dicembre 2020, si posiziona in un edificio storico che ha ospitato nel XIX secolo la stazione di polizia di Covent Garden e di trova di fronte alla Royal Opera House.



L’hotel, che metterà a disposizione degli ospiti 91 stanze e una serie di bar e ristoranti, fra i quali il principale collocato nel suggestivo atrio a vetrate della struttura, è stato realizzato in collaborazione con Roman e Williams, studio che ha supervisionato il design delle nuove British Galleries che hanno aperto quest'anno al Metropolitan Museum of Art di New York.



L’hotel ospiterà un programma artistico che celebra l'influenza dell'arte americana del dopoguerra e dell'avanguardia europea realizzato con Be-Poles.