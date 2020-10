Hotels.com cerca animali domestici viaggiatori per creare una squadra di critici d'albergo

di Oriana Davini

21:00

Cercasi cani, gatti, conigli e altri animali da compagnia desiderosi di viaggiare per costruire una squadra di critici d'albergo molto particolare: è l'iniziativa lanciata da Hotels.com per individuare i migliori hotel pet friendly, la cui domanda nel mondo ha registrato un incremento del 300 per cento negli ultimi sei mesi.

La Creature Critics, questo il nome del team a quattro zampe, ha già reclutato nel 2019 il chihuahua Dolly Pawton: ora cerca un nuovo responsabile della recensione degli hotel per animali domestici in tutto il mondo.



Possono candidarsi tutti gli animali domestici di ogni specie, a patto che soddisfino tre criteri chiave: avere buon fiuto per la Hotel Life, avere buona personalità e soprattutto dimensioni adeguate per poter entrare in una stanza d'albergo.