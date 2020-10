Quanto vale il patrimonio immobiliare alberghiero italiano

08:43

Poco meno di 19 miliardi di euro: è il valore del patrimonio immobiliare alberghiero italiano nelle località di mare secondo la nuova edizione del Report Italian Real Estate Hotel Value, che valuta in 3,7 miliardi di euro il cluster montagna.

Il rapporto, che ha mappato 266 località in tutta Italia, fotografa un'estate con una flessione dei valori immobiliari degli hotel cinque stelle al mare, dove il calo del turismo internazionale si è fatto sentire più che nelle strutture di 3 e 4 stelle. L'opposto si è invece verificato in montagna dove il Trentino Alto Adige detiene il 55 per cento dell'offerta di posti letto: il turismo domestico ha preferito prenotare in strutture di fascia medio alta.



Tuttavia, avverte il documento, l'asset alberghiero nelle località di mare, che vede nell'Emilia Romagna il 23 per cento del patrimonio totale (seguita da Campania e Sicilia con rispettivamente il 12,5 e il 10 per cento) ha ancora molte potenzialità inespresse e potrebbe in futuro raggiungere performance migliori se adeguatamente valorizzato con un concept innovativo e gestori capaci di allungare la stagionalità. O. D.