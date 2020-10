Bocca, Federalberghi: “Necessario far sopravvivere le imprese al Covid”

09:47

È la sopravvivenza delle aziende alla crisi legata al Covid il punto chiave su cui si concentra Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, alla vigilia del TTG Travel Experience, che sarà inaugurato domani.

"Come tutte le epidemie – dice Bocca all’Ansa – il Covid ha avuto un inizio e avrà una fine, bisogna aspettare questa fine e cercare di far sopravvivere le aziende". È necessario far ripartire la macchina del turismo. “Entro il primo semestre del 2021 - dice - dobbiamo mettere in moto la ripartenza, non tornare ai livelli ante Covid, ma ricominciare ad andare avanti altrimenti siamo tutti spacciati. Con il crollo del turismo internazionale, il turismo italiano si è trascinato dietro tutti gli altri settori e si è capito che quel famoso 13% del Pil che il settore vale è molto di più. Se l'albergo chiude non viene più l'idraulico, l'elettricista, l'imbianchino, il fornitore di cibo e così via. In un Paese come il nostro è necessario e urgente aiutare le imprese e ripartire dal turismo perché il turismo è forte e crea un enorme indotto. Se valiamo più del 13%, avremmo diritto al 13% degli aiuti..."



Bocca ricorda anche come ai primi di settembre più di 6mila alberghi non hanno riaperto: "Ma la situazione è in netto e continuo peggioramento. Abbiamo occupazioni camere del 20% a Roma, Milano, Firenze, Venezia. L'anno scorso si viaggiava oltre l'85%".