CDSHotels presidia la Puglia, due new entry per il 2021

12:55

Sono un villaggio all inclusive e un 4 stelle superior le due new entry che, a partire dal prossimo aprile, prossimo andranno ad arricchire il portfolio di CDSHotels portando a 12 gli hotel del gruppo. Le new entry sono il Porto Giardino di Monopoli e il Marelive di Torre Sant’Andrea.

Dedicato alle famiglie

Al Porto Giardino sono in corso i lavori di ristrutturazione che lo trasformeranno in un quattro stelle. Sarà un villaggio all inclusive con una serie di servizi ideali per le famiglie, ma anche per le giovani coppie. La struttura, che aprirà ad aprile 2021, avrà due ristoranti di cui uno a tema e un’area completamente dedicata alle famiglie e ai loro piccoli. Dispone anche di undici sale congressi sino a 1.200 posti a platea e ampi spazi interni ed esterni per l’organizzazione degli eventi in genere.



La magia del Salento

Il Marelive, 4 stelle superior, è invece situato a Torre Sant’Andrea, marina di Melendugno, nei pressi delle famose Torre dell’Orso e Roca Vecchia. Aprirà le sue porte a maggio 2021 per ospitare coppie e famiglie che desiderano soggiornare nel Salento e godere di una vacanza all’insegna dell’esclusività e del relax.



La struttura amplierà l’offerta ‘Hotel Collection’ di CDSHotels che comprende, oltre al Marelive, lo SPA hotel Basiliani e il boutique hotel Corte di Nettuno di Otranto, il 4 stelle S Grand Hotel Riviera di Santa Maria al Bagno e il 5 stelle Marenea Suite Hotel di Marina di Marittima.