L'inverno di Blu Hotels tra montagna e benessere. E c'è la carta Bonus Vacanze

di Oriana Davini

12:27

Soggiorni a ridosso delle piste da sci ma anche proposte benessere: segue questi due filoni l'offerta invernale targata Blu Hotels.

"Contiamo di aprire tutte le nostre sette strutture in montagna a dicembre - conferma Manuela Miraudo, events & communication manager della catena italiana - e ci stiamo muovendo per avere clientela italiana e stranieri provenienti dai mercati di prossimità".



Molto dipenderà ovviamente da come decideranno di muoversi i comprensori sciistici: "Le stazioni sciistiche navigano a vista e per ora non vendono abbonamenti stagionali per gli skypass, quindi è difficile fare previsioni".



Per il momento si punta a promuovere anche la parte benessere: in quest'ottica, Blu Hotels Senales rimane aperto fino all'8 dicembre mentre Giardino di Costanza Resort, in Sicilia, "resterà operativo fino al 6 gennaio 2021, cercando di intercettare il turismo di prossimità".



Una parte potrebbe giocarla il Bonus Vacanze: Blu Hotels ha scelto da subito di accettarlo nelle proprie strutture e con la scadenza al 31 dicembre "lo stanno già chiedendo per il ponte dell'Immacolata".