Danimarca, riparte la macchina dell'hotellerie: le nuove aperture

21:00

In Danimarca, il 2021 sarà all'insegna dell'hotellerie. Copenaghen propone al mercato strutture che spaziano dagli ostelli di nuova generazione ai 5 stelle. Il prossimo anno, il quartiere di Nordhavn accoglierà il primo hotel cittadino del Comwell Hotel Group, mentre NH Hotel Group inaugurerà la sua sede danese nel porto della capitale.

In arrivo anche degli aparthotel con loft, a presentarli è il gruppo olandese Zoku. Uno dei trend più forti del momento, capace di solleticare soprattutto la curiosità dei più giovani, è quello degli ostelli luxury. A Copenaghen aprirà Next House Copenaghen, mentre ad Aarhus, seconda città più grande del Paese, sarà il turno di Book1. Una vera chicca si preannuncia essere l'albergo per soli adulti nel sud della Danimarca. L'Ærø Hotel sarà il primo vietato ai minori di 16 anni. G. G.