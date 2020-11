Radisson Blu debutta a Punta Cana

09:19

Radisson Blu arriva a Punta Cana. Quella della Repubblica Dominicana è una struttura all-inclusive di categoria Radisson Blu Resort & Residence con diverse soluzioni abitative, alcune dotate di un servizio lavanderia in camera, di una cucina e di un ampio balcone.

Dispone di 164 suite organizzate in 12 edifici, spazi comuni impreziositi da installazioni artistiche a opera dello scultore caraibico Patricio Correa e dell'artista locale Vitico Cabrera. Non mancano spa e parrucchiere, centri fitness, piscina e ovviamente l'ingresso alla spiaggia. Un'esperienza di lusso per gli ospiti, un'espansione per Radisson che sempre più mira a destinazioni come Aruba e Grenada.



Come riporta travelpulse.com, nuove aperture sono infatti previste già per i prossimi mesi, ovvero Radisson Blu Anaheim, Radisson Blu Fargo e Radisson Blu Aruba nel 2021. G.G.