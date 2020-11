Self check-in: la startup Vikey chiude un round da 800 mila euro

di Amina D'Addario

12:58

Ha chiuso un nuovo round di investimento da 800mila euro Vikey, la startup che abilita il self check-in delle strutture ricettive e velocizza la gestione delle pratiche burocratiche.

Alla nuova raccolta di capitale (che porta i finanziamenti a quota 1,6 milioni di euro) hanno partecipato Cdp Venture Capital, i soci di Italian Angels for Growth, LVenture Group e alcuni business angel.



La notizia arriva a pochi mesi dalla partnership siglata dalla startup italiana con Altido, società attiva nel settore dell'hospitality alternativa presente in 25 città europee.



"La nostra soluzione per digitalizzare l'accoglienza degli ospiti - ha sottolineato il ceo di Vikey, Luca Bernardoni - ha registrato un'importante crescita in questo periodo, in cui i servizi contactless sono sempre più ricercati dal settore alberghiero e anche extralberghiero".